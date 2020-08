Rendsburg

Im Vorfeld der Wahl wird es am Montag, 31. August, ein direktes Aufeinandertreffen der beiden Bewerber geben. Bis vor wenigen Jahren war es im Kommunalgesetz verankert, dass es während des Wahlkampfes eine öffentliche unabhängige Kandidatenvorstellung geben muss, die von der Verwaltung organisiert wird. Diese Tradition hat man in Rendsburg beibehalten.

Unter Corona-Bedingungen mit maximal 110 Zuschauern, alle Plätze sind vergeben, werden sich die Kandidaten ab 19 Uhr im Bürgersaal im hohen Arsenal in Rendsburg den Fragen des ehemaligen KN-Redakteurs Hans-Jürgen Jensen stellen.

Lieber Hans-Jürgen, deine wievielte Moderation innerhalb eines Wahlkampfs ist das?Insgesamt habe ich in den vergangenen Jahren sechs derartige Veranstaltungen moderiert – sowohl bei Bürgermeisterwahlen als auch bei Landratswahlen. Ich erinnere mich noch gut an den Bürgermeisterwahlkampf Ende der 1990er-Jahre in Fockbek. Damals standen die Kontrahenten mit mir auf einer Lkw-Ladefläche auf dem Dorfplatz. Pierre Gilgenast war damals als Kandidat auch schon dabei.

Was macht die Kandidatenvorstellung in diesem Jahr so besonders?Corona natürlich. Die Abstands- und Hygieneregeln setzen die Leitplanken der Veranstaltung. Das muss man sich mal vorstellen: Der Bürgersaal im Hohen Arsenal wird nur zu einem Drittel bis Viertel mit Zuschauern gefüllt sein. Wir sprechen von rund 100 Leuten. Alle auf Abstand. Das wird sicher eine Herausforderung für die Stimmung. Zum Vergleich: Bei einer Kandidatenvorstellung im Bürgermeisterwahlkampf in Osterrönfeld kamen vor Jahren fast 600 Bürger in die Sporthalle. Trotzdem verspreche ich mir einen spannenden Abend.

Wie bereitest du dich auf die Veranstaltung vor?Ich habe fast 40 Jahre lang als Lokalredakteur in Rendsburg gearbeitet. Deswegen kenne ich die Themen der Stadt. Sicher werde ich mich in einige Themen noch einmal einlesen. Die Wahlprogramme und Äußerungen beider Kandidaten werde ich mir noch einmal genau anschauen. Der Rest ergibt sich.

Welche Themen willst du denn ansprechen?Ich werde den Teufel tun und hier schon einmal die komplette Themenliste ausbreiten. Denn das lesen die Kandidaten ja auch und lernen ihre Antworten auswendig. Das wäre langweilig. Aber klar ist natürlich auch, dass Themen wie Corona oder die Innenstadtentwicklung auf der Hand liegen.

Wirst du Regeln für die Veranstaltung aufstellen?Um Gottes willen. Nein. Ich werde ganz sicher nicht mit einer Stoppuhr auf der Bühne stehen. Aber ich werde schon reingrätschen, wenn ich das Gefühl habe, dass ein Kandidat nur redet und der andere zum Zuhören verdammt ist. Es soll schon fair zugehen. Beide sollen ihre Chance haben.

Was sie daraus machen, ist ihre Sache. Hast du einen roten Faden für die Veranstaltung?Ja. Ich werde sicher einen roten Faden haben. Ob ich den dann auch abspule, wird die Veranstaltung zeigen. Aber es soll für die Kandidaten natürlich kein Sonntag-Nachmittags-Spaziergang bei 24 Grad am Nord-Ostsee-Kanal werden. Das heißt: Es wird auch mal ungemütlich für die beiden. Gleich zu Beginn soll es schon ein bisschen provokativ zugehen.

Dürfen die Zuschauer auch Fragen stellen?Herzlich gerne. Ich bitte darum. Natürlich rechne ich damit, dass beide Kandidaten ihre Schlachtenbummler mit den entsprechenden Fragen mitbringen. Aber da muss man als Moderator einfach klarmachen, aus welcher Richtung die Fragen kommen.

Abschließend: Was macht die Wahl in diesem Jahr besonders spannend?Seit 33 Jahren steht ein Sozialdemokrat in Rendsburg an der Spitze der Verwaltung. Das ist eine sehr lange Zeit. Die Frage ist, ob diese Ära im Herbst endet oder weitergeht. Spannend ist auch, ob die Bürger der Tansania-Mehrheit aus CDU, Grünen, FDP und SSW in der Ratsversammlung folgen und für einen Wechsel stimmen.

