Rendsburg

Der Alarm bei der Feuer wurde am frühen Morgen des Neujahrstags um 3.41 Uhr ausgelöst. In Rendsburg war in einem Keller ein Feuer ausgebrochen, wodurch Menschenleben in Gefahr waren.

Sofort rückten die Einsatzkräfte in die Kolberger Straße in Rendsburg aus. Die Feuerwehr hatte das eigentliche Feuer schnell unter Kontrolle. Dennoch war die Situation herausfordernd: "Dadurch, dass in diesen Wohnblock der Kellerbereich durchgängig ist, zog sich der Rauch durch alle drei Eingänge", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen. Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungsdienst war erforderlich, um die Menschen aus ihren Wohnungen in Sicherheit zu bringen.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

18 Evakuierte wurden vom Rettungsdienst betreut. Verletzt wurde jedoch niemand. Zwischenzeitlich wurden die Menschen in der Mehrzweckhalle Mastbrook untergebracht, danach fanden sie bei Bekannten, Verwandten oder in Not-Unterkünften Unterschlupf.

Die Kripo ermittelt zur Brandursache.

