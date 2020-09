Achterwehr

Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren an der Unfallstelle. Eine Person wurde nach Angaben der Rettungskräfte schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus geflogen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 8.30 Uhr am Donnerstagmorgen.

Sperrungen wieder aufgehoben

Auch der Inspektor-Weimar-Weg in Richtung Flemhude war von der Polizei abgeriegelt worden. Inzwischen sind beide Sperrungen wieder aufgehoben.

Die 25 Fahrgäste des Zuges wurden mit Taxis zum Bahnhof Kiel gebracht. Für die Zeit der Sperrung war ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Felde und Kiel eingerichtet.

