Kilometerange Staus in Rendsburg

Rendsburg

Wer an diesem Sonntag auf der Bundesstraße 77 in Rendsburg unterwegs war, brauchte viel Geduld. Schon am Vormittag staute sich der Verkehr auf der B 77 vor dem Tunnel zurück bis zu Anschlussstelle Fockbeker Chaussee. Von hier bis zur Tunneleinfahrt sind es nur gut zwei Kilometer. Sonntagvormittags ist die Strecke in einer Minute geschafft - normalerweise.

Eine halbe Stunde zum Kanaltunnel

An diesen Sonntag dauerte es von der Fockbeker Chaussee zur Tunneleinfahrt eine halbe Stunde. Wer ausweichen wollte, riskierte in der nächsten Staufalle festzustecken. Auch die Berliner Straße in Rendsburg war dicht. Vor der Fähre Nobiskrug standen die Autos Schlange.

Sperrung der Rader Hochbrücke

Grund war eine Sperrung der Rader Hochbrücke Richtung Süden. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr begründete dies mit Arbeiten auf der Fahrbahn. Diese müsse für den Einbau von Sensoren einer modernen Blitzeranlage vorbereitet werden.

Dazu müsse die Fahrbahn eben und homogen sein. Sie dürfe keine Risse und Spurrillen enthalten. Nachts seien die Arbeiten nicht möglich, weil sonst der Schiffsverkehr auf dem Nord-Ostsee-Kanal gefährdet würde.

