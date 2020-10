Rendsburg

In Zusammenhang mit den Coronainfektionen in einer Pflegeeinrichtung in Rendsburg ist nun auch ein Kind, das den Kindergarten "Neuwerk" im gleichnamigen Stadtteil besucht, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitagmorgen mit.

Das Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde habe daher entschieden, dass die Kinder und Mitarbeiter des Kindergartens sich am Freitag freiwillig auf das Virus testen lassen können. Die Testung werde direkt in der Kita angeboten. Der Betrieb laufe weiter.

Fälle im Pflegeheim

"Es wird ein Schnelltest gemacht, sodass die Ergebnisse nach einigen Minuten schon vorliegen. Die Eltern wurden durch die Kindertagesstätte informiert", heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung Rendsburg.

Am Dienstag waren drei positive Corona-Infektionen in einer Rendsburger Pflegeeinrichtung bekannt geworden.

