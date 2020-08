Rendsburg

Die Stadt Rendsburg und der Rendsburger Kinderschutzbund ( DKSB) haben „den mobilen Platz der Kinderrechte“ in die Stadt geholt: Eine Litfaßsäule, gespickt mit Infos über Kinderrechte und Ansprechpartner für schwierige Lebenslagen, dazu Fotos bisheriger Stationen der Wanderausstellung, lockt zur Umrundung in der Halle der Sparkasse Mittelholstein am Röhlingsplatz. Wer sich der Säule nähert, betritt den „mobilen Platz der Kinderrechte“ - und steht mittendrin im Thema. Der Kinderschutzbund Schleswig-Holstein fordert, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern.

Kinderrechte zur Verfassungsrealität machen

Irene Johns, Vorsitzende des Kinderschutzbundes Schleswig-Holstein, erklärte: „Wo der mobile Platz der Kinderrechte steht, ist nicht zu übersehen: Wir in Schleswig-Holstein setzen uns dafür ein, dass Kinderrechte mit allen Beteiligungs-, Förder- und Schutzrechten sowie der Vorrang des Kindeswohls Verfassungsrealität werden.“

Kinderrechte im Grundgesetz verankern

„Junge Menschen“ machten darauf aufmerksam, dass in der Coronakrise Bedürfnisse der Kinder weniger berücksichtigt wurden. Um so wichtiger sei es, die Rechte der Kinder im Grundgesetz zu verankern, betonte Irene Johns.

Pierre Gilgenast, Bürgermeister von Rendsburg, berichtete: „Den mobilen Platz der Kinderrechte sehen wir als Wegmarke für das Erreichte und als Ansporn, einen festen Platz der Kinder in Rendsburg gemeinsam mit allen politischen Entscheidungsträgern zu benennen.“

Seit 1995 nimmt der Rendsburger Kinderschutzbund die Interessen der Kinder und Jugendlichen in der Stadt wahr. „Die Ausstellung ist ein guter Anfang, um Kindern und ihren Rechten mehr Sichtbarkeit zu geben“, erklärte Horst Reibisch, DKSB-Vorsitzender in Rendsburg,

„Kinder verdienen unsere besondere Aufmerksamkeit und unseren Schutz. Unser Anliegen ist es, dass Kinder ihre Rechte kennen und sich ihrer bewusst sind. Denn: Nur wer seine eigenen Rechte kennt, ist in der Lage, sich für sich, aber auch für andere einzusetzen“, begründet Dr. Sören Abendroth, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mittelholstein AG, das Engagement der schleswig-holsteinischen Sparkassen.

Informationen laden zum gedanklichen Austausch ein

Sozialminister Heiner Garg sah das Potenzial der Litfaßsäule für politische Initialzündungen beim Nachwuchs: „Die Informationen laden zum gedanklichen Austausch und zum Mitmachen ein. Junge Menschen können dadurch angesprochen werden, sich zu engagieren und ihre Rechte wahrzunehmen: Das brauchen wir in einer lebendigen Demokratie.“

In Schleswig-Holstein gibt es durch die Initiative des Kinderschutzbundes in Elmshorn, Pinneberg und Ratzeburg einen Platz der Kinderrechte. Dafür wurden gut sichtbare Plätze um die Bezeichnung „Platz der Kinderrechte“ ergänzt, in Pinneberg wurde ein Platz offiziell umbenannt.

Die Litfaßsäule tourt seit September 2019 durchs Land, nächste Stationen nach coronabedingter Pause sind Heide, Flensburg und Neumünster. Partner der Aktion sind die Sparkassen in Schleswig-Holstein.

