Klimaagentur zieht an

Die geplante Klimaschutzagentur des Kreises Rendsburg-Eckernförde wächst weiter. 18 Kommunen mit knapp 70.000 Einwohnern wollen der Gesellschaft beitreten, kündigte Landrat Rolf-Oliver Schwemer am Montag im Kreistag an. Damit wohnt künftig jeder vierte Kreisbewohner in einer Klimaschutz-Gemeinde.