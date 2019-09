Kommunales Kino feiert mit van Gogh

Rendsburg

Froese referiert als Vorsitzender des Landeskulturverbands. Grußworte sprechen Bürgermeister Pierre Gilgenast und Hans von Fehrn-Stender, der Inhaber des Schauburg-Filmtheaters, in dem das Kommunale Kino seit 1980 untergebracht ist. Es zeigt dort jeden Dienstag Filme außerhalb des Mainstreams und mit besonderem Anspruch. Daneben veranstaltet es regelmäßig Musikfilm-Feste.

Zum Jubiläum öffnet sich der Vorhang für " Vincent van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit". Regie hat der Maler Julian Schnabel geführt. So beschreibt das Kommunale Kino das Werk: " Julian Schnabels Film ist eine faszinierende Reise in den Körper und Geist von Vincent van Gogh, der trotz Skepsis, Wahnsinn und Krankheit einige der beeindruckendsten Kunstwerke der Welt erschuf." Schnabel selbst sagt, es sei ein Film, bei dem die Zuschauer das Gefühl haben, selbst van Gogh zu sein.

Mit "Nosferatu" begann das Kommunale Kino

Unter dem Namen "Filmforum" startete das Kommunale Kino und zeigte zur Premiere am 14. September 1979 in der Volkshochschule den Murnau-Film "Nosferatu". In die Schauburg zog es am 26. August mit dem Visconti-Streifen "Tod in Venedig". Die Stadt Rendsburg übergab die Trägerschaft vor 14 Jahren an einen Förderkreis.

Bürgerpreis fürs Kommunale Kino

Das Kommunale Kino hat seit Anfang des Jahrhunderts hohe Preise erhalten. Der Deutsche Kinematheksverbund vergab neunmal die Auszeichnung für "künstlerisch wertvolle Jahresprogramme". Den schleswig-holsteinischen Kinopreis für "hervorragende Jahresfilmprogramme" erhielten die Rendsburger zehnmal. Den Bürgerpreis 2019 der Stadt Rendsburg erhielt das Kommunale Kino im Januar für seinen "herausragenden Einsatz für die Pflege und Stärkung der Filmkultur".

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus der Region Rendsburg.