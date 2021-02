Rendsburg

Der Rendsburger Vorschlag für eine Entwicklung der Innenstadt nach der Corona-Krise konnte sich mit zwölf weiteren Ideen bei einem bundesweiten Wettbewerb gegen mehr als 200 Ideen durchsetzen und wird mit rund 260000 Euro vom Bund gefördert.

Wie lässt sich der Verfall aufhalten?

Ziel des Projektes ist es, den Verfall der historischen Altstadt aufzuhalten und dem wachsenden Leerstand etwas entgegenzusetzen. „Die Innenstadt muss sich wieder als Ort der Begegnung positionieren“, sagt Petra Reiber, Geschäftsführerin der Region Rendsburg GmbH, die das Rendsburger Projekt eingereicht hat. In vielen Städten Deutschlands würden sich die innerstädtischen Strukturen derzeit dramatisch verändern. Immer mehr Geschäfte kämpften nicht zuletzt wegen der Corona-Krise ums nackte Überleben.

Mit dem Ausbluten der Innenstädte aber sterbe eine über Jahrhunderte entwickelte Städtekultur. Neue Ideen müssten her. Mit einem Projektaufruf „Stadt nach Corona“ suchten das Bundesinnenministerium sowie die Nationale Stadtentwicklungspolitik nach beispielhaften Projekten für eine innovative Stadt- und Quartiersentwicklung. In Rendsburger Ideen wurden sie fündig. Kernpunkt des Konzeptes ist die Belebung von Leerständen mit regionalen Lebensmitteln und sogenannten Konzeptstores.

Vorbild in Rendsburg ist das nachhaltige Kaufhaus „Pfiffikus“ am Altstädter Markt, wo sich seit Mai vergangenen Jahres mehrere Kleinunternehmer für einige Monate zusammengeschlossen hatten. Wenn man ein interessantes, regionales und abwechslungsreiches Angebot habe, könne man Stammkunden aus dem ganzen Umkreis halten, und deren Kaufkraft ginge der Innenstadt nicht verloren, sagt Petra Reiber und hat eine Kernklientel im Blick: „In der Region gibt es eine gebildete Mittelschicht. Diese schätzt den Einzelhandel und dort handgefertigte Waren.“

Spielgeräte und Hochbeete in der südlichen Altstadt

Konkret soll in den kommenden Wochen der öffentliche Raum in der südlichen Altstadt im Bereich Jungfernstieg, Stegen und Nienstadtstraße mit sogenannten Aktionsmodulen wie Spielgeräten und Hochbeeten attraktiver gestaltet werden. Außerdem ist der Verleih von E-Lastenrädern an den innerstädtischen Einzelhandel vorgesehen. Auch sollen Privathaushalte in Rendsburg künftig klimaneutral mit Waren des täglichen Bedarfs von ihren Händlern beliefert werden.

Sobald es die Corona-Regeln wieder zulassen, soll es eine Kreativwerkstatt mit einem Fotowettbewerb für junge Rendsburger geben, deren Bilder dann in den leeren Schaufenstern ausgestellt werden sollen. Diese Aktion ist bereits lange geplant und liegt wegen Corona derzeit auf Eis. Neben künftigen Veranstaltungen soll die Kreativwerkstatt zusätzlich zur Belebung des Quartiers beitragen, kündigen die Initiatoren an. Das Gesamtprojekt soll digital über ein neues Regionalportal begleitet werden. Die Schirmherrschaft für das Pilotprojekt hat neben Rendsburgs Bürgermeisterin Janet Sönnichsen jetzt auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) übernommen.