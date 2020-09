Rendsburg

Ab Anfang Oktober werden die ersten grauen Tonnen mit gelbem Deckel in den Dörfern im Zentrum des Kreises ausgeliefert – zuletzt sind die Städte Rendsburg und Eckernförde dran.

Große logistische Herausforderung

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat den Auftrag zur Abfuhr der Gelben Tonnen nach einer europaweiten Ausschreibung an den international tätigen Entsorgungsdienstleister Pre-Zero mit Sitz in Porta Westfalica vergeben. Der Vertrag läuft für zunächst drei Jahre. Alle Beteiligten wissen, dass die Einführung der Gelben Tonne in einem der größten Landkreise Deutschlands eine enorme logistische Herausforderung ist. Die Vorbehalte gegenüber der Tonne sind vielerorts groß. Gestern informierte das Unternehmen zusammen mit der Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) über die Umstellung von Sack auf Tonne.

Abfuhr alle vier Wochen

Fest steht: Die Standard-Tonnen haben ein Volumen von 240-Litern und werden alle vier Wochen geleert. Das reiche nach Angaben von Pre-Zero-Vertriebschef Christoph Haub für einen Vier- bis Sechs-Personen-Haushalt aus, wie Erfahrung in anderen Bundesländern zeigen. Dadurch, dass der Inhalt in der Tonne gepresst werden kann, sei der Platzbedarf nicht mit den gelben Säcken vergleichbar. Eine Tonne fasse demnach den Inhalt von acht bis zehn Säcken. Darüber hinaus gibt es für größere Wohnanlagen eine Tonne mit einem Volumen von 1,1 Kubikmetern. Sollte ein Haushalt mit einer Standard-Tonne nicht hinkommen, kann eine zweite 240-Liter-Tonne angefordert werden.

Termine ändern sich

Auch die gewohnten Abruftermine verschieben sich grundsätzlich, weil die Touren völlig neu berechnet werden. Die AWR will sie rechtzeitig mit dem Abfuhrkalender für 2021 veröffentlichen. Durch die Umstellung könnte es über den Jahreswechsel in einigen Haushalten zwischen letztem Sack und erster Tonne bis zu sechs Wochen dauern. Insbesondere im Blick auf die Abfallmengen zu Weihnachten und Silvester würden deswegen in den ersten Wochen des neuen Jahres noch Säcke mitgenommen, die neben den neuen Tonnen liegen. Dann aber hat der Sack ausgedient. Er wird nicht mehr verteilt und kommt nur noch in wenigen Außenbereichen wie Ferienhaussiedlungen zum Einsatz, die nicht mit Lkw erreicht werden können.

Fast 100000 Tonnen werden verteilt

Ein weiterer Dienstleister ist mit der Verteilung der kreisweit rund 95 000 Tonnen befasst. Ab dem 5. Oktober soll es in Alt Duvenstedt, Ahlefeld und Bistensee losgehen. Von dort werden sich die Teams in den folgenden Wochen in die äußeren Gebiete des Kreises bewegen. Abgeholt werden sie aber erst ab Januar. Alle Tonnen sind mit einem Aufkleber versehen, zu welchem Grundstück sie gehören, Eigentümer beziehungsweise Mieter müssen sie nicht persönlich in Empfang nehmen.

Kritik aus Teilen der Wohnungswirtschaft

Während die meisten Haushalte auf dem Land beziehungsweise in Einfamilienhäusern neben Bio-, Papier- und Restmülltonne Platz für eine weitere Tonne haben, sieht es in den Mehrfamilienhäusern in Städten oft anders aus. Kritik an der Tonne kommt daher unter anderem von Teilen der Wohnungswirtschaft. So müssten in Mehrfamilienhäusern oft erst Eigentümergemeinschaften entscheiden, wo und wie der Stellplatz angelegt werden soll. Generell sei der Umbau der Müllsammelplätze mit Kosten verbunden und im Sommer fingen die Tonnen irgendwann an zu stinken.

Die Kritik ist den Managern von Pre-Zero bekannt. Sie versprechen pragmatische Lösungen und wollen sich zu Gesprächen mit Wohnungswirtschaft und Unternehmen treffen.

Service-Hotline eingerichtet

Fragen rund um die Einführung der gelben Tonne beantwortet das Unternehmen unter der kostenfreien Hotline 0800/88 66 666 sowie per E-Mail an: Service.Nord@prezero.com

