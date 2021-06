Nach einer Studie mit zufällig ausgewählten Menschen im Kreisgebiet geben die Gesundheitsdienste Rendsburg-Eckernförde Entwarnung: In den vergangenen Wochen gab es keine Dunkelziffer an unentdeckten Coronafällen im Kreis. In 20 Städten und Gemeinden war der sogenannte Medibus für Tests im Einsatz.