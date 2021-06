Rendsburg

Am Freitag gab der Kreis bekannt, dass die Maskenpflicht im öffentlichen Raum ab dem kommenden Montag vollständig aufgehoben wird. Diese galt auf Basis einer sogenannten Allgemeinverfügung zuletzt ohnehin nur noch im Rendsburger Fußgängertunnel mitsamt den beiden Fahrstühlen. „Aufgrund der sehr niedrigen Inzidenzwerte ist es derzeit nicht mehr verhältnismäßig, im Fußgängertunnel Rendsburg, inklusive der Fahrstühle und Fahrtreppen, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen“, teilte der Kreis am Mittag mit. „Die Wahrscheinlichkeit, dass dort durch mit dem SARS-CoV-2-Virus infizierte Personen Aerosole verbreitet werden, ist angesichts der derzeit niedrigen Infektionszahlen derart gering, dass ein Eingriff in die Freiheitsrechte der Bürger und Bürgerinnen nicht weiter angemessen ist.“

Maskenpflicht in Innenräumen

Aber: Die Aufhebung der Maskenpflicht betrifft nicht die Innenräume – zum Beispiel im Einzelhandel oder im Supermarkt. Der Kreis habe in den vergangenen Tagen immer wieder Hinweise bekommen, wonach immer mehr Menschen in den Geschäften keine Masken mehr trügen. Der Kreis appelliert daher an die Bürger, die Maskenpflicht in Innenräumen weiter ernst zu nehmen. Dies sei weiterhin nötig, da die Impfquote einfach noch nicht hoch genug ist, bekräftigt Julia Rose von der Kreisverwaltung.