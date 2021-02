Rendsburg

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde setzt derzeit alles daran, den Unterricht so schnell und sicher wie möglich wieder hochzufahren. Neben einer angekündigten Corona-Testkampagne sollen künftig auch kompakte elektronische Raumluftfilter für zusätzliche Sicherheit in den Klassenräumen sorgen. Per Eilantrag hatten CDU und SPD eine Sondersitzung des Hauptausschusses am Donnerstagabend einberufen, um eine halbe Million Euro für die Filter freizugeben. Schon am Freitag wollte der Kreis eine Direktbestellung bei den Herstellern auf den Weg bringen. Denn: Die Geräte werden knapp, Lieferzeiten verlängern sich, die Preise steigen.

250 bis 400 Euro pro Stück

Nach Auskunft von Sebastian Hetzel, Fachbereichsleiter Regionalentwicklung, Bauen und Schule, sollen die kleinen Geräte in den etwa 200 Klassenräumen der kreiseigenen Schulen eingesetzt werden. Dazu gehören die beiden Berufsbildungszentren, mit Standorten in Rendsburg und Eckernförde, die Förderzentren und die Sternschule in Büdelsdorf. Für etwa 370.000 Euro sollen die Geräte, die derzeit je nach Modell zwischen 250 und 410 Euro kosten, möglichst direkt bei den Herstellern geordert werden. „Wir hoffen, dass die ersten Geräte schon in der kommenden Woche geliefert werden“, so Hetzel.

„Whatever it takes“

In der virtuellen Sitzung des Hauptausschusses hatten SPD-Fraktionschef Kai Dolgner und sein Kollege Tim Albrecht von der CDU am Vorabend für die Bereitstellung des Geldes geworben. Mit insgesamt 500.000 Euro sei man auf der sicheren Seite. „Whatever it takes“ (was auch immer nötig ist), sagte Dolgner in Anlehnung an ein Zitat vom Mario Draghi, dem ehemaligen Chef der Europäischen Zentralbank. Nach diesem Motto müsse auch der Kreis - wie in den vergangenen Monaten mehrfach - handeln, um seine Bürger zu schützen. „Wir reden hier über die Gesundheit von Tausenden Schülern und Hunderten Lehrern“, so Dolgner. Tim Albrecht unterstrich: „Wir alle wollen einen möglichst reibungslosen Start an unseren Schulen, und werden alles dafür tun, damit das möglich ist.“

"Ein Haufen Elektroschrott"

Diskussionen gab es unter anderem um den Lärm, den die Geräte verursachen und der den Unterricht störe. Unter anderem deswegen sollen die Maschinen nicht auf Volllast gefahren werden und stattdessen bis zu drei Stück pro Klassenzimmer stehen. Neben der AfD, der ein umfassendes Konzept zum Einsatz der Filter fehlte, kritisierten die Grünen das Vorhaben und enthielten sich bei der Abstimmung. Christine von Milczewski plädierte stattdessen für eine langfristige Verbesserung des Raumklimas in den Schulen durch sogenannte RLT-Anlagen. Das sei nachhaltiger. Mit den kleinen Geräten haben man „in einem Jahr ,hoffentlich’ nur einen Haufen Elektroschrott“, so von Milczewski.