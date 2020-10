Die Gesundheitsbehörden des Kreises Rendsburg-Eckernförde registrierten auch in den vergangenen Tagen eine stetig steigende Zahl an Corona-Infektionen. Am Freitag gab es 73 akut infizierte Menschen im Kreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 17,5. Schulschließungen sollen vermieden werden.