Rendsburg

Schon am Mittwoch konnten Menschen in aller Welt sehen, wie die Mitglieder des Umweltausschusses über Ladesäulen für Elektroautos oder bezahlbaren Wohnraum debattierten. Am Donnerstagabend folgten der Sozialausschuss sowie der Hauptausschuss. Physisch fanden die Ausschusssitzungen aufgrund der Corona-Pandemie im Hohen Arsenal in Rendsburg statt.

Dort hat der Kreis neben Räumen im Nordkolleg in diesem Jahr Kapazitäten für Sitzungen angemietet. Online war die Veranstaltung über einen Link unter dem Titel „Digitale Sitzungen“ auf der Internetseite des Kreises abrufbar.

Gute Qualität bei Bild und Ton

Die Ausschussmitglieder, die nicht ins Hohe Arsenal gekommen waren, konnten sich mit persönlichen Einwahldaten anmelden und aktiv teilnehmen. Auch künftige Ausschusssitzungen sollen vorerst so organisiert werden. Die für den Stream eingesetzte Technik ist auf dem neusten Stand. Statt einer Kamera, die lediglich das Geschehen im Raum als Standbild wiedergibt, wurden die jeweiligen Redner einzeln ins Bild gesetzt.

Die Sitzungen finden Sie hier.

Mitarbeiter der Kreisverwaltung wurden für Statements und Berichte in die Sitzung zugeschaltet, es gab die Möglichkeit zu Videokonferenzen. Die Bild- und Tonqualität waren ausgezeichnet.