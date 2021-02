Rendsburg

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verlängert im Zuge der Corona-Pandemie trotz sinkender Infektionszahlen die Maskenpflicht an öffentlichen Orten bis zum 21. Februar. Dies teilten die Gesundheitsbehörden am Sonnabend mit.

Pflicht von 6 bis 22 Uhr

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde müssen die Menschen auch weiterhin Masken im öffentlichen Raum tragen. Im Rahmen einer Allgemeinverfügung haben die Gesundheitsdienste am Sonnabend festgelegt, dass weiterhin an Bahnhöfen, Bahn- und Bushaltepunkten des Nah- und Fernverkehrs in der Zeit von 6 bis 22 Uhr eine Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht ist. Dies gilt auch für Zuwege, Bahnhofsgebäude- und Vorplätze.

Kein Mindestabstand möglich

Die Verlängerung der Maskenpflicht sei nötig, da es an den aufgeführten Orten in der überwiegenden Zeit nicht möglich sei, den Mindestabstand zu anderen Personen einzuhalten. Die Anordnung tritt am Sonntag, 14. Februar in Kraft, gilt zunächst eine Woche lang und ersetzt die vorangegangene Allgemeinverfügung vom 21. Januar.