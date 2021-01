Senioren, die in Einrichtungen im Kreis Rendsburg-Eckernförde leben, sollen besser vor dem Coronavirus geschützt werden. Neben dem Start erster Impfkampagnen unterstützt der Kreis Einrichtungen beim Testen ihres Personals. Etwa 2000 zusätzliche Tests pro Woche kündigt der Kreis an.

Kreis weitet Testkapazitäten in Heimen aus

Rendsburg-Eckernförde - Kreis weitet Testkapazitäten in Heimen aus

Rendsburg-Eckernförde - Kreis weitet Testkapazitäten in Heimen aus

Von Paul Wagner