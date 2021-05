Rendsburg

Mit völligem Unverständnis reagiert die Kreiswehrführung auf Vorschläge einiger Kommunalpolitiker in Molfsee, wonach die Feuerwehren auf dem Weg zu Einsätzen bei zugeparkten Straßen doch mit Blaulicht und Martinshorn auf sich aufmerksam machen sollten, um freie Fahrt zu bekommen. Ebenso „realitätsfern“ sei die Idee, dass Feuerwehrleute „nachts um zwei auf dem Weg zu einem Brand bei den Anwohnern klingeln und darum bitten, dass die ihre Autos beiseite fahren“, schimpft Mathias Schütte.

Das gehe schon deshalb nicht, weil die Wehren nicht wissen können, wem welches Auto gehört und in welchem Haus der Halter wohnt. „Außerdem geht es bei unseren Einsatzfahrten oft um Sekunden und oft genug um Menschenleben.“

Nicht von dieser Welt

Der Kreisfeuerwehrchef reagiert damit auf entsprechende Äußerungen im Umwelt- und Wegeausschuss in Molfsee, die in Zusammenhang mit der Überwachung des ruhenden Verkehrs in der Gemeinde fielen. Politiker der Grünen hatten dort auf eine entsprechende Eigeninitiative der Feuerwehr verwiesen und vorgeschlagen, diese könne doch mit „Lalülala“ auf Parksünder reagieren, wenn diese den Rettungsweg blockierten. „Diese Vorschläge sind nicht von dieser Welt und werden von uns deutlich zurückgewiesen“, sagt Schütte.

„Die Feuerwehren wollen jederzeit gerne helfen, aber das geht einfach zu weit.“ Für die Überwachung des Parkraumes und damit auch die freie Fahrt der Einsatzfahrzeuge rund um die Uhr seien die Gemeinden und deren Ordnungsämter zuständig, so der Chef der Feuerwehren im Kreis.