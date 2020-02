Rendsburg: Kreishafen soll grüner werden

Rendsburg

Der Besuch des Traditionsschiffs "Cap San Diego" im vergangenen Jahr war so etwas wie ein Schlüsselerlebnis für Kreishafen-Chef Dieter Daxenberger. Die Besatzung bat um Landstrom. "Wir sind froh, wenn unsere Kunden das bekommen, was sie haben möchten", sagt der Hafenchef. Im Fall "Cap San Diego" ging das nicht. "Es war technisch nicht möglich."

Kein Landstrom für Passagierschiffe im Kreishafen

Für Daxenberger war klar: "Wir müssen uns Gedanken machen." Zumal die Zahl der Passagierschiffe steigt, "75 bis 100" waren es 2019, berichtet der Hafenchef. Diese Schiffe legen in der Regel außerhalb der eingezäunten Umschlagzone an. Im geschlossenen Bereich gibt es 18 Stromkästen für die Versorgung von Frachtern. Außerhalb: Fehlanzeige.

Das soll sich ändern. Der Kreishafen strebe eine Kooperation mit den Stadtwerken Rendsburg an, erklärt Kai Lass, der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, zu der der Hafen mit seinem steigenden Umschlag gehört. Fragen sind zu klären.

"Brauchen einheitlichen Standard für Landstrom"

Etwa: Können vorhandene Stromkabel in der Erde genutzt beziehungsweise bis zu einer Übergabestation verlängert werden? Gibt es Fördermittel von EU, Bund und Land? Wann gibt es einheitliche Standards für die Versorgung von Passagierschiffen mit Landstrom? Denn jedes Schiff brauche eine andere Stromspannung, sagt Daxenberger. "Es muss ein einheitlicher Standard formuliert werden", meint Kai Lass.

Lass und Daxenberger wollen sich in den nächsten Tagen für ihr Anliegen einsetzen. Kai Lass zusammen mit dem Gesamtverband der Schleswig-Holsteinischen Häfen am kommenden Donnerstag, 13. Februar, beim parlamentarischen Frühstück mit Politikern und Ministern in Berlin.

Dieter Daxenberger besucht zwei Wochen später eine Informationsveranstaltung für einen nationalen Masterplan für maritime Technologie, zu dem der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe in den Hamburger Hafen einlädt.

Beim Thema Landstrom für Passagierschiffe "müssen wir langfristig denken", formuliert Kai Lass, "Richtung Mitte der 2020er Jahre".

Stromtankstelle vor dem Eiscafé

Schneller soll es am Westrand des Kreishafens vor einem Eiscafé gehen. Dort plant der Kreishafen zusammen mit den Stadtwerken Rendsburg eine Stromtankstelle mit zwei Anschlüssen für Autos. Der genaue Termin stehe noch nicht fest. Im ersten Quartal des laufenden Jahrs 2020 solle es soweit sein.

Eine Aufgabe erledigt ist im abgesperrten Hafenbereich, wo bis zu sechs Frachter gleichzeitig anlegen können. Alle 50 Meter stehen dort am Kai seit Jahren Stromkästen, 18 insgesamt. Sie können Frachter mit Landstrom versorgen. Die beiden gängigen Spannungen, 16 und 32 Ampere, sind im Angebot. Daxenberger: "Das liefern wir ohne Probleme." Mehr als die Hälfte der Schiffe nutze das.

Landstrom ist leise

Meist seien es Kapitäne, denen ihr Schiff auch gehört. Daxenberger: "Die wollen ihre Ruhe haben und keinen Diesellärm." Dagegen laufe der Dieselmotor für die Stromproduktion an Bord in der Regel dann, wenn der Kapitän Angestellter eines Reeders ist, der von dem Wummern nichts mitbekommt.

Wasserstofftankstelle für Schiffe

Blick in die ferne Zukunft: "Wir denken über eine Wasserstofftankstelle für Schiffe nach", erklärt Kai Lass, der Geschäftsführer der Kreis-Wirtschaftsförderungsgesellschaft. "Wir haben unsere Fühler ausgestreckt. Wir sind ganz vorsichtig in einer Sondierungsphase. Es ist noch in weiter Ferne." Wasserstoff könne "gegen Ende der 2020er Jahre" ein Thema sein.

Zur Produktion von Wasserstoff ist Strom nötig. Den könnten Windkraftanlagen liefern, sagt Lass. Überschüssige Windenergie könne so sinnvoll genutzt werden. Damit läge der Rendsburger Kreishafen am Nord-Ostsee-Kanal in einem Trend, den die fünf norddeutschen Küstenländer im Herbst 2019 gesetzt haben.

Norddeutsche Wasserstoffstrategie

Mit einer gemeinsamen Wasserstoffstrategie wollen die fünf norddeutschen Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bremen eine Säule der Energie- und Verkehrswende bauen, so ihre Ankündigung.

Unumstritten ist Wasserstoff nicht. Kritiker weisen auf den hohen Energiebedarf bei der Produktion des Gases und Explosionsgefahr beim Zusammentreffen mit Sauerstoff hin - so endete der Zeppelin " Hindenburg" im Jahr 1937 in einem Flammenmeer.

Solardach fürs Kreishafen-Amt?

Bis die Probleme mit Wasserstoff gelöst sind, haben sie im Rendsburger Kreishafen näher liegende Ziele. Etwa die Umstellung des Fuhr- und Maschinenparks auf Strombetrieb oder die Montage einer Solaranlage auf dem Dach des Hafenamts. "Wir prüfen das", sagt Daxenberger. "Ich klappere die Fördermöglichkeiten ab."

