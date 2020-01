Zum Hafengeburtstag in der Gewinnzone

Rendsburg

Dass es ein Fest zum 125. Hafengeburtstag geben muss, ist klar. "Wir können stolz sein, dass es den Hafen schon so lange gibt", sagte Kai Lass, der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG), am Donnerstag. Die WFG ist Hafen-Eigentümerin.

Hafengeburtstag mit Museumsschiff?

Die Jubiläumsfeier ist zeitgleich mit dem Canal Cup Ende August 2020 geplant. Möglicherweise mache Museumsschiff fest. Ein Vorbild gibt es: die 150-Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr beim Canal Cup 2019 mit der "Cap San Diego" aus Hamburg.

Rendsburger Kreishafen kommt ins Plus

Unterdessen erreichte der Hafen im Jahr 2019 erstmals nach langer Zeit wieder die Gewinnzone. Der Betrieb erwarte ein Plus im "niedrigen sechsstelligen oder hohen fünfstelligen Bereich", sagten sein Leiter Dieter Daxenberger und Kai Lass am Donnerstag.

Mehr Hotelschiffe im Kreishafen

Deutlich gestiegen sei die Zahl der Frachter sowie Traditions- und Hotelschiffe, die anlegten. 423 waren es 2019, 400 im Jahr zuvor.

Geradezu explodiert ist die Zahl der Passagiere, die in Rendsburg Traditions- und Hotelschiffe verließen oder bestiegen. Damit kurble der Hafen auch den Tourismus in der Region an.

Kreishafen hängt am europäischen Wasserstraßen-Netz

Der Umschlag stieg von 511.000 Tonnen im Jahr 2018 auf 511.157 Tonnen im Jahr 2019. Das liege am guten Standort in der Mitte Schleswig-Holsteins und an der Anbindung ans Netz der europäischen Wasserstraßen.

Schiffe seien für den Warenverkehr oftmals attraktiver als Lkw. Frachter müssten nicht vor dem Hamburger Elbtunnel oder dem Rendsburger Kanaltunnel im Stau stehen. Sie kämen auf dem Wasser zwar nicht so schnell voran, könnten aber mehr Ladung transportieren, sagte Lass. Ein Binnenschiff habe Platz für 1.000 Tonnen, ein Lkw befördere 25 Tonnen.

Mehr Agrarprodukte

Das Kerngeschäft im Kreishafen sind weiterhin Agrarprodukte. Die Menge stieg von 354.000 auf 362.000 Tonnen. Es folgt der Energiebereich mit Heizöl und erstmals Holzhackschnitzeln mit einem Anstieg von 78.000 auf 98.000 Tonnen.

Weniger Baustoffe

Weiter eingebrochen ist der Umschlag von Baustoffen, von 75.000 auf 48.000 Tonnen. Lass und Daxenberger führten das zurück auf den ins Stocken geratenen Bau von neuen Windkraftanlagen. Sie sprachen es nicht aus: Hauptgrund ist der Produktionsstillstand im Bögl-Werk auf der Südseite des Nord-Ostsee-Kanals.

Kreishafen sichert 400 Arbeitsplätze

Der Kreishafen sichert den Angaben zufolge Arbeitsplätze. In den hier ansässigen Firmen arbeiten 260 Menschen. Weitere 400 Arbeitsplätze seien abhängig vom Kreishafen, unter anderem bei Speditionen.

Weitere Nachrichten aus der Region lesen Sie hier.