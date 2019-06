Rendsburg

Rolf-Oliver Schwemer legte jetzt im Kreistag eine Bestandsaufnahme vor. Es gebe schon viele Erfolge beim Verzicht auf Einweg-Plastik. "Handlungsbedarf" sehe er aber bei dem Kaffeeautomaten im Keller des Kreishauses. Der Kreis habe diesen von einer Firma gemietet. Diese habe zugesagt, zum Jahresende auf Pappbecher umzustellen. Diese seien dann komplett ökologisch abbaubar.

Eine weitere Schwachstelle seien die Plastikmüllbeutel in den Teeküchen, an den Reinigungswagen der Putzfrauen und in den Toiletten. Das sei unbefriedigend, erklärte der Landrat. "In Kürze" wolle die Verwaltung mit einem Vertreter der Abfallwirtschaft AWR nach Alternativen suchen.

Glasflaschen für Wasserspender

An den beiden Wasserspendern im Keller und im Erdgeschoss bedienen sich Kunden der Kreisverwaltung schon mit Pappbechern, erklärt Sebastian Hetzel, der zuständige Fachbereichsleiter. Die Angestellten und Beamten zapfen sich Wasser in Flaschen. Rund 1000 Mehrwegbehälter aus Plastik seien dafür noch in Gebrauch.

Glas statt Plastik

Der Kreis gebe aber ab Juli nur noch Glasflaschen aus. Diese bekämen neu eingestellte Mitarbeiter oder Beamte und Angestellte im Tausch gegen kaputte Plastikbehälter. Die vor vier Jahren aufgestellten Wasserspender sind beliebt. Rund 4,5 Kubikmeter zapfen Mitarbeiter und Kunden im Monat, sagte Hetzel auf Nachfrage dieser Zeitung.

Die Kantine ist den Angaben zufolge inzwischen weitgehend frei von Einweg-Plastik. Es gebe nur noch eine "begrenzte Anzahl" von Plastikmehrwegflaschen, sagte der Landrat. Wenn der Vorrat aufgebraucht ist, sei Schluss damit. Einweggeschirr gebe es nicht in der Kantine, erklärte Hetzel. Kaffeesahne und Zucker gibt es aus Glasspendern.

Porzellan statt Einweg-Plastik

Die beiden Berufsbildungszentren Nord-Ostsee-Kanal und Rendsburg-Eckernförde haben bei der Essensausgabe "in der Breite" auf Porzellangeschirr umgestellt, erklärt Sebastian Hetzel. Die Förderschulen in Eckernförde, Nortorf und Rendsburg bieten den Angaben zufolge Mahlzeiten auf Porzellantellern und in Glasschälchen an.

Dagegen könne das Gesundheitsamt nicht auf Plastikbeutel für Wasser-, Blut- und Urinproben verzichten, erklärte der Landrat. Auch Bargeld aus den Kassenautomaten bringen Mitarbeiter in Kunststoffbeuteln zu Sparkasse. Das sei ein Standardverfahren und nicht zu ändern.

Einen weiter gehenden kompletten Verzicht auf Kunststoff hält Hetzel derzeit für unmöglich. "Dann tragen wir erst die Möbel raus und danach die IT-Geräte."

