Der Investor Jens Heeck aus Mühbrook will den kleinen Windpark an der A 7 in Höhe der Anschlussstelle Neumünster-Nord um drei Anlagen erweitern. Die Gemeinde Loop, auf deren Gebiet die neuen 200 und 217 Meter hohen Mühlen stehen sollen, hat am Montagabend dem städtebaulichen Vertrag zugestimmt.