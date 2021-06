Rendsburg

Die Kulturschlachterei (KuSchla) in Rendsburg startet mit Künstlerin und Architektin Malin Mohr aus Berlin wieder eine Ausstellung in Präsenz. Interessenten haben noch bis Sonnabend Gelegenheit zu einem Besuch, können die Veranstaltung aber auch virtuell verfolgen.

Als Tochter eines Musikers und einer Kostümbildnerin zwischen den Niederlanden, Dänemark und Deutschland aufgewachsen, lebt und arbeitet die 30-jährige Künstlerin heute in Berlin. Ihre Wurzeln hat sie jedoch in Schleswig-Holstein.

Rendsburg: Malin Mohr schlägt Brücke zwischen Kunst und Architektur

Während Mohr in ihrer Arbeit als Architektin auf die Gestaltung und Konstruktion der physischen Umgebung spezialisiert ist, versucht sie, in ihrer Kunst eine Verbindung zur inneren Welt zu finden. Sie lässt dazu ab von genauen Maßen, wie sie in ihrem Beruf üblich sind und lässt sich stattdessen von ihrer Intuition leiten. Verbunden mit Achtsamkeitsübungen will sie einen Raum der Reflexion schaffen, in dem Formen und Farben frei fließen.

Ihre Arbeiten erinnern dabei an Vorbilder wie Wassily Kandinsky. Als Architektin engagiert Malin Mohr sich für soziale Nachhaltigkeit, öffentliche Begegnungsräume und für die Frage, was ein gesundes Zuhause ausmacht. Dabei spielt die Verbindung von Kunst und Architektur eine große Rolle in ihrer Arbeit.

Das Werk von Malin Mohr erinnert an Vorbilder wie Wassily Kandinsky.

Ausstellung noch bis Sonnabend in der Kulturschlachterei zu sehen

Interessenten haben noch bis Sonnabend, 12. Juni, Gelegenheit, sich die Ausstellung anzuschauen. Am Donnerstag ist die KuSchla in der Nienstadtstraße 6 in Rendsburg von 10 bis 13 Uhr geöffnet, zehn Personen können gleichzeitig in die Ausstellung. Um 19 Uhr steht die Künstlerin zwölf Gästen für ein Gespräch zur Verfügung.

Außerdem wird während der Öffnungszeiten und der Abendveranstaltung ein Livestream ins Internet unter www.twitch.tv/kulturschlachterei übertragen. Freitag ist von 11 bis 13 Uhr geöffnet, von 15 bis 18 Uhr wird ein offenes Kreativ-Atelier mit der Kulturfabrik veranstaltet. 20 Personen mit aktuellem negativen Corona-Test können zuschauen. Sonnabend ist noch einmal von 10 bis 14 Uhr geöffnet.