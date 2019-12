Die Gemeinde Bordesholm will verstärkt Vorbild in puncto Klimaschutz werden. Deshalb sind 2020 für 31 000 Euro energetische Verbesserungen an drei eigenen Gebäuden vorgesehen. Es handelt sich um das Haus der Begegnung im Lüttenheisch, die Feuerwache im Vicelinweg und das TSV-Sportheim am Möhlenkamp.