In der Langen Nacht der Mathematik landeten Oberstufenschüler der Herderschule in Rendsburg am Wochenende weit vorne. In Schleswig-Holstein auf Platz zwei, bundesweit auf Platz sieben. Seit Mathelehrer Werner Lange 2007 die Statistik begann, belegen Herdergymnasiasten Spitzenplätze im Wettbewerb.