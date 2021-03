Sein Lkw war zu hoch, zu lang und zu breit für den Kanaltunnel. Doch damit nicht genug: Nach Auslösung der Höhenkontrolle am Tunnelportal in Rendsburg musste der rumänische Fahrer des Gespanns auch in Quarantäne. Er ist mit dem Coronavirus infiziert. Nun müssen die Beamten zum Test.