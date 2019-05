Rendsburg

Der Fall liegt drei Jahre zurück. Die Eltern ließen damals ihren Sohn nicht an einem Besuch seiner Klasse in der Rendsburger Moschee teilnehmen. Sie wollten ihn nicht religiösem Einfluss aussetzen. Das Gymnasium wertete das als Schulschwänzen. Der Moscheebesuch sei Teil des Geografie-Unterrichts.

Moscheestreit sorgte bundesweit für Aufsehen

Seitdem beschäftigt der Fall Schulbehörden und Gerichte. Zuletzt entschied das Schleswiger Oberlandesgericht: Die Eltern müssen ein Bußgeld von 50 Euro zahlen. Damit schien der Streit beendet.

Anfangs hatte das Kreis-Ordnungsamt ein Bußgeld von 300 Euro verhängt. Danach hatte das Meldorfer Amtsgericht das Bußgeld auf 50 Euro reduziert. Der Streit sorgte bundesweit für Aufsehen.

Die Eltern sähen sich "in ihren Grundrechten, insbesondere in ihrer Religions- und Weltanschauungsfreiheit und in ihrem elterlichen Erziehungsrecht" beeinträchtigt: So begründet der Düsseldorfer Anwalt Alexander Heumann den Gang nach Karlsruhe.

Anwalt lässt sich von AfD finanzieren

Der Jurist machte sich schon vor dem Rechtsstreit in rechtspopulistischen und islamfeindlichen Kreisen einen Namen. Seine Verfassungsbeschwerde werde unter anderem von der hessischen AfD finanziert, erklärte er am Dienstag.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus der Region Rendsburg.