Neue Bäume nach Protesten gepflanzt

Sie lieben die Parksiedlung, wohnen dort gerne, pflanzen Obstbäume, binden Nistkästen an Bäume, haben eine Blühwiese angelegt: 15 Anwohner bilden die Initiative "Blühwie". Als eine Gartenbaufirma im Januar vier rund 30 Jahre alte Kiefern und einen gleichaltrigen Ahorn fällte, liefen sie Sturm.

"Bäume in der Parksiedlung gehören zum Stadtbild"

"Blühwie"-Vertreterin Ingrid Paulsen: "Für uns ist auch eine Kiefer ein wertvoller Baum." Die Bäume in der idyllisch zwischen Obereider und Kieler Straße gelegenen Parksiedlung gehören zum Stadtbild, findet sie. Regina Meyn: "Wir hatten befürchtet, dass hier alles kahl wird."

"Aufgrund einiger Nachfragen durch Anwohner" bei der zuständigen Kreis-Naturschutzbehörde habe diese "die Arbeiten vor Ort kontrolliert", heißt es in einer Stellungnahme. "Es konnten keine Verstöße festgestellt werden."

"In ihrer Not wandten sich die Bewohner an mich", sagt Thomas Krabbes, der Rendsburger Stadtpräsident. Der Politiker hörte sich um, telefonierte und brachte die Beteiligten zusammen.

Und das mit Erfolg: Bewohner, Gartenbaufirma und Hausverwaltung einigten sich. Das Ergebnis präsentierte Krabbes bei einem gemeinsamen Termin an diesem Montag.

Neue Bäume und Blühwiese für die Parksiedlung

Seine Firma habe im Auftrag der für die gesamte Parksiedlung zuständigen Gebäudeverwaltung die Kiefern gefällt, weil Nadel ständig auf den Wegen gelegen und die Wurzeln den Bürgersteig hochgedrückt hätten, sagte Marcel Schulz, der Geschäftsführer der Gartenbaufirma. Es sei um Verkehrssicherung gegangen.

Mit dem Pflanzen dreier Eichen, dreier Ahornbäume und dem Anlegen einer Blühwiese als freiwilliger Ausgleich ist der Frieden wiederhergestellt.

"Die Idee fanden wir super", erklärte Bianca Schneider von der Zentral Boden Vermietung und Verwaltung GmbH, die sich im Auftrag der Zentral Boden Immobilien Gruppe (ZBI) aus Erlangen um deren Häuser mit rund 600 Wohnungen in der Parksiedlung kümmert. 10.000 Euro stelle ihr Unternehmen für die neuen Pflanzen und ihre Pflege zur Verfügung.

"Wir zeigen hier, dass sich etwas bewegt", erklärte Gartenbau-Unternehmer Schulz. "Wir hätten keinen Ersatz pflanzen müssen. Wir möchten aber ein nachbarschaftliches Verhältnis pflegen."

Unterdessen lässt die Stadt Rendsburg in der Grünanlage am Rand der Parksiedlung zurzeit zwei große Pappeln und eine Linde fällen. Die Bäume seien nicht mehr verkehrssicher, habe ein Gutachter festgestellt, erklärt Dörte Riemer, die Sprecherin der Stadtverwaltung. Der Kreis habe das genehmigt.

