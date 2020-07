Rendsburg

Die neue Rendsburger Schwebefähre nimmt frühestens im Sommer kommenden Jahres ihren Betrieb auf. Das teilte die zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung am Freitag mit. Grund seien Verzögerungen beim Bau der Fähre.

"Die Ausführungsplanung der vier sogenannten Balanciers, die das Fahrwerk der Schwebefähre bilden, ist derzeit noch nicht abgeschlossen", teilt die Behörde mit. "Das Fahrwerk ist das zentrale Element, das die gesamten Lasten trägt, die Beschleunigungs-, Bewegungs-, Brems- und Seitenführungskräfte in die Fahrschienen leitet und deshalb mit ganz besonderer Sorgfalt zu planen ist."

Abstimmungen kamen durch Corona-Lage zum Erliegen

Die Planer der Herstellerfirma seien auf zahlreiche Zulieferer für Motoren, Getriebe, Bremsen, Hydraulik oder elektronische Bauteile angewiesen. Abstimmungen dazu seien aufgrund der Corona-Lage nahezu zum Erliegen gekommen.

Die Kanalverwaltung peilt jetzt den Sommer kommenden Jahres für die Inbetriebnahme der neuen Schwebefähre an. Aufgrund der Einschränkungen in den Wintermonaten, in denen es für die Monteure gefährlich ist auf der Brücke zu arbeiten, sollen Antransport der Fähre und Montage im Frühjahr 2020 erfolgen.

Der Neubau wurde nötig, nachdem die Schwebefähre 2016 mit einem Schiff kollidiert war.

