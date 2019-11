Er kennt sich mit Katastrophen aus

Rendsburg

Der 56 Jahre alte Andreas Brück tritt die Nachfolge von Kai Volkmann an. Dieser wechselte vor wenigen Tagen in die Verwaltung des Amtes Bordesholm. Dort ist er jetzt Büroleitender Verwaltungsbeamter.

Ausbildung beim Kreis

Brück ist ein Eigengewächs des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Dort begann er 1980 seine dreijährige Verwaltungsausbildung. Er arbeitete in verschiedenen Bereichen der Kreisverwaltung.

Zehn Jahre Kommunalpolitik

Der parteilose Brück war von 2003 bis 2008 zunächst ehrenamtlicher Bürgermeister in Bistensee und nach der Fusion mit der Nachbargemeinde in Ahlefeld-Bistensee. Da er auch bürgerliches Mitglied in Ausschüssen war, verfügt Brück über eine zehnjährige Erfahrung in der Kommunalpolitik.

Lob von Landrat Rolf-Oliver Schwemer

Landrat Rolf-Oliver Schwemer lobt Brück: "Aufgrund seines breiten Erfahrungsschatzes und seiner guten Kenntnis sowohl der kommunalen Strukturen als auch der Interessen ehrenamtlicher Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker ist Herr Brück eine hervorragende Besetzung für die Fachdienstleitung. Ich freue mich, dass ich ihn für diese Aufgabe gewinnen konnte."

Berater der kommunalen Familie

Als Leiter der Kommunalaufsicht ist Brück vor allem Berater von Gemeinden, Ämtern und Kommunalpolitikern in rechtlichen Fragen. So half sein Vorgänger Kai Volkmann zuletzt der Stadt Nortorf beim Bürgerentscheid über den Umbau des Kesselhauses zu einem Schallplattenmuseum.

