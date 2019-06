Es ist eine der größten Investitionen in der Geschichte des Nordkollegs in Rendsburg. Das Bildungs- und Tagungszentrum am Gerhardshain hat die Gebäude der benachbarten Genossenschaftsakademie gekauft. Das Nordkolleg vergrößert sich damit auf das Doppelte. Es gehe um die Sicherung der Zukunft.