Es ist schon die fünfte Rundfahrt des Lions Clubs Rendsburg mit Oldtimern. Die gesamte Startgeld spendet die Organisation der Rendsburger Multiple-Sklerose-Selbsthilfegruppe.

Der Lions Club organisiert ein Erholungswochenende in Schleswig, einen Kinoabend in der Rendsburger Schauburg und eine Weihnachtsfeier im Conventgarten. Zusammen mit seiner Frau Annette organisiert der pensionierte Schleswag-Vorstand Heinz-Peter Schierenbeck die Rundfahrt seit Anbeginn.

Mit dem 190er über die Alpen

Die Schierenbecks sind selbst Oldtimerfreunde, stolze Besitzer eines silbergrauen Mercedes 190SL, Baujahr 1956. Nur 26.000 Exemplare liefen bis Anfang der 1960er Jahre in Stuttgart vom Band. Vor elf Jahren hat das Ehepaar den Wagen gekauft, ist seitdem 41.000 Kilometer mit ihm gefahren.

Unter anderem haben die Schierenbecks mit dem Wagen die Alpen über den Großglockner, das Timmelsjoch und den Jauchenpass überquert. Das Ehepaar begleitet die Rallye mit dem 190SL am Sonnabend.

Oldtimer legen 150 Kilometer zurück

Die 44 Oldtimer starten zu der 150 Kilometer langen Rundreise im Minutentakt ab 9.30 Uhr am Hansewerk in der Kieler Straße 47 in Rendsburg. Über Bokel, Brammer, Remmels, Hohenwestedt, Peissen, Aukrug und Padenstedt geht es nach Neumünster.

Rallye endet am Hohen Arsenal

Dort pausieren die Fahrer von 12 bis 14 Uhr beim Autohaus Süverkrüp und Ahrendt am Grünen Weg 41. Zurück geht es über Timmaspe, Borgdorf-Seedorf, Emkendorf, Haßmoor und Osterrönfeld in den Innenhof des Hohen Arsenals am Rendsburger Paradeplatz. Die ersten Wagen erwartet Schierenbeck um 15 Uhr.

Mit 55 Oltimern erzielte der Lions Club im vergangenen Jahr einen Teilnehmerrekord.

