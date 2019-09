Ständig Pannen im Fußgängertunnel

Rendsburg

Nach dem Ausfall der Schwebefähre pendelte der Kieler Schlepper "Falckenstein" an Schultagen als Ersatz zwischen dem Osterrönfelder und Rendsburger Ufer über den Nord-Ostsee-Kanal, nahm Fußgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer mit.

Nach einem Jahr kam Ende Mai 2017 das Aus für den regelmäßigen Pendeldienst der "Falckenstein" über den Nord-Ostsee-Kanal. Zu wenige Passagiere fuhren mit. Der Steuerzahlerbund nahm den teuren "Falckenstein"-Einsatz in sein Schwarzbuch auf. Nun ist der Fußgängertunnel die Alternative. Eine pannenfreie Strecke ist das nicht.

Peinliche Panne im Fußgängertunnel

Besonders peinlich wurde es im Sommer 2018. Da ließ das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt am Aufzug an der Südseite des Fußgängertunnels das Getriebe austauschen, die Fachfirma brauchte dafür drei Wochen. Kaum war das neue Getriebe eingebaut, fiel die Kupplung aus. Die Pannen hörten nicht auf: Gleich mehrfach blieb der Aufzug beim Rendsburger Herbst 2019 stehen.

Fußgängertunnel galt als technisches Meisterwerk

Dabei galt der Rendsburger Fußgängertunnel bei seinem Bau als technisches Meisterwerk. Wer in der 130 Meter langen Tunnelröhre steht, befindet sich rund 21,5 Meter unter dem Meeresspiegel. Über ihm passieren Traumschiffe, Containerfrachter, Fähren und Luxusjachten den Kanal. Zwischen Tunneldecke und Wasser liegen nur 6,50 Meter. Beim Bau waren die vier fast 56 Meter langen Rolltreppen die längsten in Westeuropa, sagt die Kanalbehörde.

Fußgängertunnel kostete 13 Millionen DM

Im August 1962 begann der Bau des Fußgängertunnels. Handwerker und Ingenieure arbeiteten präzise. Am 18. Dezember 1963 traf eine 130 Meter lange Röhre ihr Ziel, den Sinkkasten am Südufer, nur mit einer Abweichung von acht Millimetern seitlich und 16 Millimetern in der Höhe. Nach nur drei Jahren wurde der Tunnel am 28. Mai 1965 offiziell eingeweiht, 13 Millionen DM kostete er.

Lesen Sie auch: Neue Schwebefähre in Rendsburg - Wackelt der Zeitplan?

Nach Zahlen des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts hat der Verkehr im Fußgängertunnel nach dem Ausfall der Schwebefähre zugenommen. So benutzten ihn am 2. Juni 2016, ein halbes Jahr nach der Havarie, rund 5000 Menschen, sieben von zehn waren mit dem Fahrrad unterwegs. Vor dem Ausfall der Schwebefähre seien es täglich 2000 bis 4000 Menschen gewesen.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus der Region Rendsburg.