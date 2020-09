Rendsburg

Die Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde verschärft die Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie erneut. Ab sofort müssen private Partys mit mehr als 25 Gästen angemeldet werden. Am Vortag lag dieser Schwellenwert zunächst bei 50 Gästen.

Besorgniserregendes Infektionsgeschehen

"Nach erneuten Beratungen des Corona-Lagezentrums erlässt der Kreis eine Anzeigepflicht für Veranstaltungen mit Gruppenaktivität und für Veranstaltungen im privaten Wohnraum und dazugehörigem befriedetem Besitztum ab einer Teilnehmerzahl von 25 Personen", teilte der Kreis am Montagmittag mit. Und weiter: "Der Kreis reagiert damit auf das besorgniserregende Infektionsgeschehen im Zusammenhang mit privaten und Familienfeiern."

Bußgelder bis zu 25.000 Euro

Zur Anzeige der Feier muss neben einer Gästeliste auch ein Hygienekonzept eingereicht werden. Dies ist per E-Mail an gesundheitsschutz@kreis-rd.de oder per Fax an 04331/2020-565 möglich.

Sollten dann andere oder mehr Besucher zur Feier kommen, müssen deren Kontaktdaten spätestens drei Tage nach der Party nachgereicht werden. Bei Verstößen drohen Bußgelder bis zu 25 000 Euro.

