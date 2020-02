Pflege Lebensnah sucht neuen Eigentümer

Rendsburg

Die Probleme der Pflege Lebensnah sind kein Einzelfall in der Branche. So geriet etwa das ehemals rein städtische Alten- und Pflegeheim Neue Heimat in Rendsburg in Not, in der Folge stieg das Netzwerk "Die Brücke" ein.

"Die wirtschaftliche Lage ist für uns genauso schwierig wie für die Marktbegleiter", erklärt Claudia Conrad, die seit September 2019 Interimsgeschäftsführerin des Unternehmens Pflege Lebensnah mit rund 300 Angestellten ist. Ein Grund sei der Fachkräftemangel. "Den Kampf um Fachkräfte spüren wir auch hier in der Region."

Das Unternehmen könne freie Stellen "nicht immer unmittelbar nachbesetzen", was aber "nicht zu Einschränkungen in unseren Leistungen" führe.

Pflegestation Parksiedlung wurde bereits 2018 geschlossen

Dazu kommt: Das Geld der Kranken- und Pflegekassen reicht oftmals nicht. So hat die Pflege Lebensnah ihre 1993 gegründete Kurzzeitpflege mit 22 Plätzen in der Ernst-Barlach-Straße in der Rendsburger Parksiedlung im Oktober 2018 geschlossen.

"Refinanzierungsprobleme" hätten das Unternehmen dazu genötigt. Claudia Conrad: "Teils leider unangemessene Vergütungen tragen zu der wirtschaftlich nicht einfachen Situation bei."

Von einer erst 2018 gegründeten Tagespflegestation mit 15 Plätzen in der Innenstadt von Nortorf hat sich die Pflege Lebensnah vor einem Monat getrennt. Der ehemalige Leiter habe sie übernommen.

" Pflege Lebensnah ist zahlungsfähig"

Zahlungsprobleme habe die Pflege Lebensnah indes nicht, erklärt Claudia Conrad. "Wir sind zahlungsfähig. Wir haben keine Liquiditätsprobleme. Wenn es anders wäre, hätte ich die Pflicht anders zu handeln, nämlich Antrag auf Insolvenz zu stellen."

Die ursprünglich vom evangelischen Hilfswerk gegründete Pflege Lebensnah verfügt inzwischen im Großraum Rendsburg und in Nortorf über ein Netzwerk von Tagespflegestationen, Wohngemeinschaften und Beratungsangeboten. Träger des 1988 gegründeten Netzwerks sind der Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde und neun evangelische Gemeinden.

Pflege Lebensnah betreut 2000 Menschen

Es gibt einen ambulanten Pflegedienst. Das Hospiz Haus Porsefeld in der Denkerstraße in Rendsburg mit zehn Plätzen gehört ebenfalls zum Netzwerk der Pflege Lebensnah. Rund 2000 Menschen betreut das Unternehmen nach eigenen Angaben in der Region - Alte und Kranke, behinderte und unter Demenz leidende Menschen. Damit ist das Unternehmen einer der größten Pflegedienstleister in der Region.

"Keine Zerschlagung von Pflege Lebensnah beabsichtigt"

Vertreter des Kirchenkreises sahen in einer Stabsrunde im Oktober 2019 bereits das Schreckgespenst einer Zerschlagung beim Verkauf der Pflege Lebensnah. Das ist offenbar aus der Welt. "Auf keinen Fall ist eine Zerschlagung beabsichtigt", versichert Claudia Conrad. Ziel sei der "komplette Erhalt" der Pflege Lebensnah.

Es gehe auch nicht um Jobabbau. "Wir wollen keine betriebsbedingten Kündigungen. Wir wollen für die Mitarbeiter die größtmögliche Sicherheit für die Zukunft haben."

Neuer Träger soll Sanierungskonzept vorlegen

Seit Dezember 2019 suche eine Anwaltskanzlei aus Hannover nach einem neuen Eigentümer für die Pflege Lebensnah. Es gebe "mehrere Interessenten". Eine Zahl wollte die Geschäftsführerin nicht nennen. Zurzeit fänden Sondierungsgespräche statt. "Die wirkliche Verhandlungsphase steht vor der Tür." Sie rechne mit einem Ergebnis "bis zum Sommer".

Der neue Träger solle "ein Sanierungskonzept vorlegen", sagt Claudia Conrad. Er müsse "ein Konzept für die Zukunft anbieten".

Weitere Nachrichten aus der Region lesen Sie hier.