Die Osterfeiertage stehen bevor und traditionell rollen in diesen Tagen besonders viele Wohnmobile durch das Land. Doch die Corona-Einschränkungen bremsen die Oster-Pläne vieler Camper erneut. Die beliebten Plätze am Kanal bleiben geschlossen. Einige Camper zieht es dennoch hinaus in die Natur.