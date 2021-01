Rendsburg

Seit Anfang Dezember wurden in Rendsburg und den Umlandgemeinden Fockbek, Borgstedt und Osterrönfeld immer wieder Autos aufgebrochen. Die Täter entwendeten dabei meist Bargeld und in mehreren Fällen auch EC-Karten. Jetzt die Erfolgsmeldung der Polizei: "Die durchgeführten Ermittlungen der Polizei Fockbek, Owschlag und der Kripo Rendsburg führten zur Ermittlung zweier Tatverdächtiger aus Rendsburg."

Diebesgut bei Verdächtigem gefunden

Bereits in der vergangenen Woche konnte den Angaben zufolge bei einer Durchsuchungsaktion diverses Diebesgut bei einem 28-jährigen Verdächtigen sichergestellt werden. Da keine Haftgründe vorlagen, wurde der Mann nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Im Gegensatz dazu konnte ein 30-jähriger Mann am Dienstagmorgen auf frischer Tat und nach kurzer Flucht in der Straße Rotenhöfer Weg in Rendsburg von Polizeibeamten festgenommen werden. Er legte nach Angaben der Polizei ein Teilgeständnis ab und musste, da er noch unter Bewährung stand, in die Justizvollzugsanstalt Neumünster. "Derzeit werden die Beweismittel ausgewertet, die Zahl der Taten liegt im mittleren zweistelligen Bereich", teilt die Polizei mit. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, keine Wertsachen im Auto zu lassen und das Fahrzeug, auch bei nur kurzem Verlassen, abzuschließen.