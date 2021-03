Rendsburg

In der zurückliegenden Woche hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde insgesamt 30 Ordnungswidrigkeitsverfahren in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eingeleitet. Wie die Gesundheitsbehörden am Freitag mitteilten, wurde unter anderem nach einem Hinweis aus der Bevölkerung eine Kindergeburtstagsfeier von der Polizei aufgelöst.

Keine Abstände, keine Masken

Acht Erwachsene und sechs Kinder hatten den Angaben zufolge zusammen gefeiert. Es wurden weder Abstände eingehalten, noch Masken getragen, teilt der Kreis mit. „Die Eltern rechtfertigten die Verstöße mit der kommenden Öffnung der Schulen, da dadurch die Kinder sowieso wieder in Kontakt kommen würden“, sagte Antonia Burgmann von der Kreisverwaltung am Freitag.

Bußgelder bis 4000 Euro

Außerdem hatte es in Rendsburg eine Party mit fünf Personen gegeben, die ebenfalls von der Polizei aufgelöst wurde. Nachbarn hätten den Beamten zuvor einen Hinweis auf die Feier gegeben. „Für die Veranstalter der beiden Partys sieht der Bußgeldkatalog ein Bußgeld zwischen 2000 und 4000 vor“, unterstreicht der Kreis.