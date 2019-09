Der Klimawandel beschäftigt jetzt Schüler und Lehrer der Hans-Brüggemann-Schule in Bordesholm. Bei einem Klima-Talk diskutieren Aktivisten von Extinction Rebellion mit Oberstufenschülern, neu am Start ist eine Nachhaltigkeits-AG. Dazu steht in der Schule die Herstellung plastikfreier Verpackung an.