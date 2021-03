Borgstedt

Der Neue ist also der Alte. Das Entsorgungsunternehmen Remondis hatte sich bei einer Ausschreibung des Kreises gegen vier weitere Bewerber durchgesetzt und organisiert auch in Zukunft weite Teile der Müllabfuhr zwischen Schwansen und Hohenwestedt. Nach den teils erheblichen Problemen bei der Einführung der Gelben Tonne zu Beginn dieses Jahres durch den Dienstleister Prezero gehen die Beteiligten diesmal davon aus, dass die Bürger von der Umstellung kaum etwas mitbekommen werden.

Durch den Verbleib des Auftrages beim bisherigen Dienstleister rechnet Ralph Hohenschurz-Schmidt, Geschäftsführer der Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR), nicht mit größeren Problemen ab dem 1. April. „Unser Bestandsentsorger kennt das Kreisgebiet, auch wenn es jetzt die ein oder andere Umstellung geben wird“, so der AWR-Chef.

Touren ändern sich

Zu den Veränderungen bei der Müllabfuhr, die auf die 130000 Haushalte im Kreis mit dem neuen Entsorgungsvertrag zukommen, gehört die Abschaffung der 40-Liter-Restabfalltonne mit 14-tägiger Leerung sowie die Grünschnittabfuhr, die künftig nur noch einmal pro Jahr erfolgt. Beide Änderungen waren politische Vorgaben im Rahmen der Ausschreibung. Auch die Erhöhung der Müllgebühren zum 1. Januar um etwa 2 bis 2,50 Euro pro Monat für einen vierköpfigen Haushalt hängen mit der Neuausschreibung zusammen und wurden von der Politik auf den Weg gebracht.

Vielerorts ändern sich ab dem 1. April die gewohnten Abfuhrtermine, worüber die Grundstückseigentümer in den vergangenen Tagen von der AWR informiert wurden. Grund dafür seien unter anderem geänderte Touren, die mit dem Einsatz eines neuen „Engstellenfahrzeugs“ zusammenhängen. Dieses Müllauto könne zwar schwer zugängliche Grundstücke – zum Beispiel in Ferienhaussiedlungen – besser erreichen, fasse jedoch ein geringeres Abfallvolumen.

Unternehmen gut gerüstet

Für Ralph Müller-Beck vom Remondis-Vertriebsmanagement ist sein Unternehmen in der Region gut aufgestellt. Strukturell vergleicht er die Herausforderungen für die Müllabfuhr im Kreis Rendsburg-Eckernförde mit denen im Saarland. 2,2 Millionen Mal werde im Kreis pro Jahr eine Tonne Restmüll entleert, ebenso oft eine Biotonne. Hinzu kommen 3500 Tonnen Sperrmüll. Um diese Mengen zu bewältigen, ist Remondis mit 26 Fahrzeugen und etwa 70 Mitarbeitern im Kreis unterwegs. In die Logistik eingebunden werden auch in Zukunft regionale Unternehmen wie Graf Recke aus Schacht-Audorf oder Vollbehr aus Kronshagen.

Umfrage in den Kommunen

Im Vorfeld der neuen Vertragslaufzeit hat Remondis im Februar rund 180 Bürgermeister, Amtsvorsteher und weitere Kommunalpolitiker im Kreis gefragt, wie sie die bisherigen Leistungen des Unternehmens einschätzen. Etwa 50 Prozent der Angeschriebenen haben geantwortet. „Das durchweg positive Feedback aus dem Kreis hat uns überrascht und es freut uns sehr“, sagt Ralph Müller-Beck.

Sowohl beim Restabfall als auch beim Biomüll gebe es der Umfrage zufolge in Sachen Pünktlichkeit, sauberer Leerung und Abstellen der Tonnen kaum noch Verbesserungsbedarf. Anders sieht es jedoch beim Sperrmüll aus. Fast 42 Prozent der befragten Kommunalpolitiker sehen angesichts verschmutzter Straßen vor und nach den Sperrmüllterminen Anlass für Verbesserungen. Ralph Hohenschurz-Schmidt verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass eine Umstellung der Sperrmüllabfuhr auf individuelle und angemeldete Termine von der Politik des Kreises nicht gewollt war.

Lage bei Gelben Tonnen bessert sich

In den ersten Wochen dieses Jahres hatte die Einführung der Gelben Tonne unter anderem wegen fehlender Behälter oder vergessener Tonnen vielerorts für Kritik gesorgt. Mittlerweile habe das zuständige Unternehmen die Probleme jedoch weitestgehend im Griff, so AWR-Chef Hohenschurz-Schmidt.