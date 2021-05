Rendsburg

Die Entscheidungen der Kreisverwaltung im Zuge der Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten beschäftigen erneut die Justiz, wenn auch nur indirekt. Der Rendsburger Jens Holland-Letz hat den Chef der AfD-Kreistagsfraktion, Thorsten Uhrbrock, bei der Staatsanwaltschaft Kiel wegen Vortäuschen einer Straftat und falscher Verdächtigung sowie für „alle in Betracht kommenden Delikte“ angezeigt. Holland-Letz wirft dem AfD-Kreischef konkret vor, mit seiner vorausgegangenen Anzeige gegen den Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde, Rolf-Oliver Schwemer, und den Chef des Gesundheitsamtes Prof. Stefan Ott Ende März völlig überzogen zu haben.

Noch keine Rückmeldung

Die AfD hatte damals wegen der Corona-Maßnahmen gegen die handelnden Personen der Verwaltungsspitze unter anderem wegen des Verdachts der Rechtsbeugung in Tatmehrheit mit Nötigung, fahrlässiger Körperverletzung, fahrlässiger Tötung und Freiheitsberaubung Strafanzeige gestellt – ohne Ergebnis. Die Staatsanwaltschaft hat diese Sache am 20. April abgewiesen und keine weiteren Ermittlungen aufgenommen oder gar ein Verfahren eingeleitet. Dennoch hält Holland-Letz an seiner Anzeige gegen Thorsten Uhrbrock fest. Seit etwa acht Wochen liegt diese in Kiel vor, eine Rückmeldung seitens der Staatsanwaltschaft habe er jedoch nicht bekommen und sich nun an die Öffentlichkeit gewandt.

Eine Grenze überschritten?

„Die AfD hätte doch vor das Verwaltungsgericht ziehen können, um die Corona-Maßnahmen der Kreisverwaltung dort überprüfen zu lassen“, sagt Holland-Letz. Denn: In einer Demokratie könne jeder Bürger die Entscheidungen der Exekutive juristisch anfechten. Mit der persönlichen Strafanzeige des AfD-Kreischefs gegen handelnde Personen an der Spitze der Kreisverwaltung habe Uhrbrock aber eine Grenze überschritten. „Als ich das gelesen habe, ist mir die Hutschnur geplatzt“, sagt Holland-Letz. „Meine Anzeige musste einfach sein“, bekräftigt der 51-Jährige, der nach eigenen Angaben Mitglied in der CDU ist. Seine Aktion habe jedoch keine parteipolitische Ausrichtung, betont er. Vielmehr wolle er als einfacher Bürger zeigen, dass er hinter den Corona-Entscheidungen des Kreises stehe und man handelnde Personen nicht persönlich juristisch angehen könne. „Der Staat ist verpflichtet, jedes einzelne Leben zu schützen. Das gilt auch für die Kreisverwaltung.“

Details liegen nicht vor

Der AfD-Vorsitzende der Kreistagsfraktion Thorsten Uhrbrock teilt auf Anfrage mit: „Mir ist bekannt, dass eine Strafanzeige gegen mich gestellt wurde. Weitere Details liegen mir allerdings noch nicht vor.“ Den Ermittlungen sehe er entspannt entgegen, „da eine Reaktion auf eine wohlbegründete Strafanzeige mit beweisbaren Tatsachen, wie auf der Fraktionsseite kommentiert, ihrerseits Beweise erfordern würde, die auch die Staatsanwaltschaft im Nichteinleitungsbescheid nicht nennen konnte oder wollte.“

Die Kieler Staatsanwaltschaft hat sich bisher nicht zum Sachstand der Ermittlungen geäußert.