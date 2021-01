Rendsburg

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war es am Vorabend in und um Rendsburg zu einer wilden Verfolgungsjagd mit einem 30-jährigen Audifahrer gekommen. Den Angaben zufolge fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeibezirksreviers Rendsburg am Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr ein Audi in der Schleswiger Chaussee in Rendsburg auf. Die Beamten entschlossen sich zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle und gaben dem Autofahrer deutliche Anhaltezeichen, so die Polizei.

Verfolgungsjagd in Rendsburg : Straßensperren halfen nicht

Diese wurden jedoch von dem 30-jährigen Autofahrer ignoriert und er versuchte, "durch rücksichtslose Fahrweise und stark überhöhter Geschwindigkeit sich der Kontrolle zu entziehen", so die Polizei. Es kam zur Verfolgungsjagd in Rendsburg. Auch mittlerweile eingerichtete Straßensperren durch weitere eingesetzten Funkstreifenwagen missachtete der 30-jährige Fahrer und fuhr den Angaben zufolge direkt auf Polizeibeamte zu, um diese zu überfahren.

Dabei rammte er mehrere Streifenwagen und flüchtete auf der K 1 weiter Richtung Alt Duvenstedt. Versuche, den flüchtenden Audi durch Abdrängen zum Stehen zu bringen, schlugen zunächst fehl. Schließlich lenkte der Autofahrer sein Fahrzeug bei der Anschlussstelle Owschlag auf die Autobahn 7 in Richtung Süden und setzte dort seine Flucht mit hoher Geschwindigkeit fort.

Verfolgungsjagd in Rendsburg : Polizei griff zu Schusswaffen

Auch auf der A 7 rammte der Autofahrer bei der Verfolgungsjagd einen Streifenwagen und drängte diesen in die Mittelleitplanke. Kurz hinter der Anschlussstelle Büdelsdorf konnte der Audi dann von mehreren Streifenwagen kurzfristig gestoppt werden, so die Polizei. Der Autofahrer ergab sich aber nicht, sondern fuhr gegen die Streifenwagen, die den Audi eingekeilt hatten.

Polizeibeamte setzen daraufhin ihre Schusswaffen ein und schossen gezielt auf die Reifen des Autos. Obwohl dadurch einer der Reifen beschädigt wurde, schaffte der es der Autofahrer, sein Fahrzeug entgegengesetzt auf der A7 zurück zur Auffahrt Büdelsdorf als Geisterfahrer zu lenken.

Festnahme mit Reizgas nach Verfolgungsjagd in Rendsburg

Er fuhr an dieser Auffahrt auf die B 203, wo es schließlich weiteren Streifenwagen gelang, den flüchtenden Audi in einen Graben in Höhe Borgstedtfelde zu drängen. Der 30-jährige Fahrer verriegelt die Türen. Die Polizisten mussten die Scheibe der Fahrertür einschlagen. "Erst unter Einsatz von Reizgas konnte der äußerst aggressive Mann schließlich festgenommen werden", teilte die Polizei mit.

Verfolgungsjagd in Rendsburg : Vorwurf des versuchten Totschlags

Den Mann erwarte jetzt wegen der Verfolgungsjagd in Rendsburg Anzeigen wegen diverser Straftaten, unter anderem werde ihm der versuchte Totschlag gegen Polizeibeamte vorgeworfen. Eine Polizistin wurde bei der Verfolgungsjagd leicht verletzt, sie erlitt Prellungen im Armbereich. Weiterhin wurden insgesamt vier Streifenwagen zum Teil erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte die 50.000 Euro deutlich überschreiten, schätzt die Polizei.