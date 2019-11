SPD schickt Gilgenast in die Direktwahl

Rendsburg

Reden kann er, und einen Saal begeistern auch: In einem halbstündigen Vortrag raste Pierre Gilgenast ( SPD) am Dienstagabend durch die Rendsburger Themen, die ihm wichtig sind - mal mit Sprechzettel, mal in freier Rede.

"Mehr Sozialwohnungen bauen"

Rendsburg habe in den letzten Jahren schon mehr als 200 Kita-Plätze geschaffen, das reiche noch nicht, sagte Gilgenast bei seinem Streifzug durch die Themen. Der Ausbau der offenen Ganztagsschulen sei nötig. Er wolle sich nicht damit abfinden, dass 43 Prozent der Kinder und Jugendlichen von Armut betroffen seien. Mehr sozialer Wohnungsbau sei nötig, etwa auf den Heitmann'schen Koppeln.

"Werben für Rendsburg als Standort in der Mitte"

Er wolle Investoren anwerben, um die Leerstände in der Innenstadt zu bekämpfen. Wenn kein Gewerbe einziehe, sollten es Wohnungen sein. Rendsburg müsse für sich als Standort in der Mitte Schleswig-Holsteins werben.

Er gehe zu den Menschen. "Ich habe mich nie hinter dem Schreibtisch versteckt. Das werde ich auch künftig nicht tun."

"Nicht alles geschafft"

Gilgenast gestand auch ein, er habe seit Beginn seiner Amtszeit im Januar 2013 nicht alles geschafft. Er nannte das weitgehend leer stehende Gelände der ehemaligen Eiderkaserne und das nach wie vor nicht bebaute Obereidergebiet.

Er verteidigte in dem Zusammenhang die Stadtverwaltung. "Niemand hat auf der faulen Haut gelegen. Wir haben Grundlagen gelegt." Und: "Ich möchte diese Projekte zu Ende bringen." Gilgenast sicherte zu: "Ich bewerbe mich für eine volle zweite Amtszeit."

Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli zeigte sich als Versammlungspräsidentin mächtig beeindruckt vom Auftritt des Bürgermeisters: "Ich finde das großartig - die Menschen fest im Blick. Die Unterstützung des Landesverband hast Du, lieber Pierre."

Tansania-Gegenkandidatin bei der Bürgermeisterwahl

Mut sprach der SPD-Fraktionsvorsitzende René Sartorius den Genossen zu angesichts der von dem Tansania-Bündnis aus CDU, Grünen, FDP und SSW unterstützten parteilosen Gegenkandidatin Janet Sönnichsen: "Wir haben die Chancen, dass ein SPD-Kandidat gewinnt. Auch wenn der Wind gegen uns steht."

In der Versammlung votierten in geheimer Abstimmung 25 Sozialdemokraten für Gilgenast, zwei gegen ihn, zwei enthielten sich. Die SPD hat nach eigenen Angaben rund 130 Mitglieder in Rendsburg.

