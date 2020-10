Gelungener Start zum 20-jährigen Jubiläum: Das härteste Ruderrennen der Welt - der Schleswig-Holstein Netz Cup - ist am Freitag mit seinem Rahmenprogramm gestartet. Etwa 300 Besucher waren am Abend an die Rendsburger Eisenbahnhochbrücke gekommen, um die Band "Glasperlenspiel" zu erleben.