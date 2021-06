Rendsburg

"In Deutschland gibt es 250 geodätische Grundnetzpunkte", erklärt Stefan Strunck vom Landesamt für Vermessung und Geoinformation in Schleswig-Holstein. Das sind Markierungen im Boden, deren Länge und Höhe exakt bekannt sind. Sechs davon liegen im Land, unter anderem in Rendsburg auf dem Paradeplatz. Dort werden nun zwischen Montag und Donnerstag Satellitensignale aufgezeichnet. Ziel der bundesweiten sogenannten GNSS-Kampagne ist es, Position und Höhe der Punkte zu kontrollieren und - wenn möglich - noch exakter zu bestimmen.

Rendsburg: Am Paradeplatz wird im Abstand weniger Tage zweimal gemessen

"Dazu sperren wir unseren Messpunkt in einem Radius von etwa 25 Metern ab", sagt Strunck. Um möglichst exakte Daten zu erhalten und Aufbaufehler auszuschließen, wird zweimal im Abstand weniger Tage für genau 24 Stunden gemessen. "Und das von verschiedenen Teams". Empfangen werden dabei sowohl die Signale des amerikanischen GPS-Satellitennavigationssystems als auch die seiner europäischen (Galileo) und russischen (Glonass) Gegenstücke.

Genutzt werden die Daten zum Beispiel zur Kontrolle und Präzisierung von Navigationsdaten. "Die Systeme können so auf wenige Millimeter genau arbeiten", so Strunck. Sie dienten damit als hochgenaue Grundlade zum Beispiel für autonomes Fahren oder den Hochwasserschutz. Bis es soweit ist, stehe jedoch noch eine Auswertung mit Hochleistungscomputern an.

Messungen in Schleswig-Holstein laufen bis zum 29. Juni

Das Landesamt aus Schleswig-Holstein entsendet nach eigenen Angaben einen Messtrupp in die bundesweite Aktion. In Süderlügum und Meldorf misst es selber, neben Rendsburg werden Kollegen aus anderen Bundesländern auch in Schleswig, Oldenburg in Holstein und Lauenburg tätig sein. Am 29. Juni sollen die arbeiten in Schleswig-Holstein abgeschlossen sein.