Rendsburg

Die verpflichtenden Schnelltests an den Schulen bedeuten für alle Beteiligten einen hohen Mehraufwand und auch wieder einen Verlust wertvoller Unterrichtszeit. Doch die Abläufe scheinen sich einzuspielen, und die Testungen geben ein Stück Sicherheit für den Schulalltag. So empfindet es zum Beispiel auch Lutz Friemann, Leiter der Schule am Eiderwald in Flintbek: „Trotz Mehrbelastung und weniger Unterrichtszeit, ist es besser den Präsenzunterricht mit zusätzlichen Mitteln aufrecht zu erhalten“, sagt er.

In der Grund- und Gemeinschaftsschule sind an einem Tag etwa 500 Kinder und Jugendliche zeitgleich in den Klassenzimmern. Bisher habe man noch keinen positiven Fall gehabt. Die älteren Schülerinnen und Schüler gehen zum Testen nach draußen, damit eine mögliche Virenlast noch geringer ist, erklärt Friemann. In den ersten und zweiten Klassen unterstützt eine zweite Lehrkraft. Etwa nach 30 Minuten sei man bei den Jüngsten mit einer Testung durch. Für die Zukunft wünschenswert wären Einzeltests, sagt Friemann.

Die große Mehrheit der Schüler testet sich in der Schule

„Aktuell hilft uns eine Mitarbeiterin der Gemeinde beim Packen der einzelnen Test-Beutel“, erklärt der Schulleiter. Denn die einzelnen Komponenten für den Schnelltest werden separat angeliefert. Viele Schulen verpacken sie in Eigenregie zu einem Testkit. Laut Friemann testen sich fast alle in der Schule und nehmen nicht die Möglichkeit der qualifizierten Selbstauskunft in Anspruch. „Es gibt eine breite Unterstützung. Es sind auch nur ganz wenige Kinder vom Präsenzunterricht beurlaubt. Und alle begründen das gut nachvollziehbar“, sagt Friemann.

Pro Woche werden 71.500 Schnelltests an die Schulen im Kreis Rendsburg-Eckernförde verteilt

Das deckt sich mit den Rückmeldungen, die Kreis-Schulrätin Kerstin Engels bislang nach dem Start der verpflichtenden Corona-Tests bekommen hat. Schätzungsweise 95 Prozent der Schülerinnen und Schüler im Kreis ließe sich testen. Der Anteil der qualifizierten Selbstauskunft sei sehr gering. „Es ist besser angelaufen, als von Seiten der Schulen im Vorfeld gedacht“, bilanziert Engels die erste Testwoche.

Auch die Belieferung über das Logistik-Zentrum in Boostedt habe gut geklappt. „Nur eine Schule in Wasbek hatte zunächst keine Test-Kits bekommen. Die Lieferung ging fälschlicherweise nach Neumünster“, erläutert die Schulrätin. In diesem Fall habe aber das Schulamt aushelfen können. Pro Woche werden an die Schulen im gesamten Kreisgebiet 71.500 Test-Kits ausgeliefert, in ganz Schleswig-Holstein sind es 850.000 Stück.

Die Gemeinschaftsschule in Kronshagen hat ihre Lieferung für diese komplette Test-Woche bereits erhalten. Laut Schulleiterin Ulrike Mangold haben die Abläufe in den ersten Tagen gut funktioniert. „Es war viel und zeitaufwendig in der ersten Woche. Aber nun ist eine gewisse Routine eingekehrt. Für die Kinder gehört es zum Schulalltag“, sagt sie. Auch in Kronshagen teste sich die große Mehrheit im Schulgebäude.

Zwei Fälle an Grundschulen Felde und Westensee

An den Grundschulen in Felde und Westensee versammelte man am vergangenen Montagmorgen alle Kinder zunächst auf dem Schulhof und testete dann in der Turnhalle. Laut Schulleiterin Gesa Rümmeli gab es zwei positive Testergebnisse. Durch den organisatorischen Ablauf vor Schulbeginn wurden aber keine weiteren Quarantänemaßnahmen notwendig.

„Diesen Modus Operandi haben wir in Absprache mit dem Gesundheitsamt dann am Donnerstag beibehalten, um bei positiven Fällen besser separieren zu können“, erklärte Rümmeli. Besonders bei den jüngsten Schülerinnen und Schülern versuche man, die Testungen kindgerecht zu begleiten. „Das klappt wirklich gut, und ich bin sehr froh über unsere Kinder. Sie sind bei dem Ganzen am flexibelsten“, sagt Rümmeli.

Präsenz- und Wechselmodell soll im Kreis fortgeführt werden

Laut Oliver Hänsel, Leiter des Corona-Lagezentrums in Rendsburg, hat es im Kreisgebiet in der ersten Woche der Testungen von einem halben Dutzend Schulen Meldungen über positive Fälle gegeben. „Es waren auch Geschwisterkinder dabei, so dass einige Schulen doppelt gemeldet haben. Aber die Anzahl ist unter zehn positiv getesteten Schülerinnen und Schülern geblieben“ sagte Hänsel.

Teilweise seien diese Tests durch eine PCR-Testung bestätigt worden. Das aktuell praktizierte Unterrichtsmodell mit Präsenz- und Wechselunterricht in den jeweiligen Klassenstufen soll auch in der kommenden Woche fortgesetzt werden. „Auch bei den leicht steigenden Inzidenzwerten bleiben wir bei unserem jetzigen Vorgehen“, sagte Hänsel.