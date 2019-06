Ein 20-Jähriger ist am Dienstagabend am Obereiderhafen in Rendsburg mit einem Messer am Oberschenkel verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war er mit einem 22-Jährigen in Streit geraten. Der mutmaßliche Täter konnte kurze Zeit später von der Polizei festgenommen werden.