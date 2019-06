Der Siegeszug der Schülerfirma "Meehr" vom Helene-Lange-Gymnasium in Rendsburg geht weiter. Die Gymnasiasten siegten beim Bundeswettbewerb für Schülerfirmen in Berlin. "Meehr" will Plastik vermeiden und damit Meere schützen. So fertigen die Schüler Einkaufsbeutel aus ausgedienten Fischernetzen.