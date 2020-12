Eltern in den Gemeinden südlich des Kanals sind sauer. Am 1. Januar ändern sich die Abfahrtszeiten der Schulbusse teils erheblich, Informationen dazu erhalten die Mütter und Väter offenbar nur häppchenweise. In den Schulsekretariaten und bei den Bürgermeistern stehen die Telefone nicht mehr still.