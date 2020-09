Rendsburg

Die Nachfrage nach Kohlendioxid– Messgeräten bei der Verwaltung des Kreises Rendsburg-Eckernförde ist hoch. Mitte der zurückliegenden Woche hatte der Kreis allen Schulen und Amtsverwaltungen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie angeboten, insgesamt 350 Geräte zur Messung der Kohlendioxid-Konzentration in der Atemluft von Klassen- und Sitzungsräumen zur Verfügung zu stellen. Nach Auskunft der Kreisverwaltung lagen am Freitagmittag mehr Anfragen vor, als mit einer ersten Tranche beschafft werden können. Von rund 30 angeschriebenen Trägern hätten schon 20 ihre Kontingente angefordert und werden aller Voraussicht nach Ende kommender Woche mit zunächst 100 Geräten beliefert. Die zweite Tranche soll Anfang Oktober beim Kreis eintreffen.

Weniger Infizierte

Insgesamt vermeldet der Kreis weiterhin eine Entspannung bei der Zahl der Corona-Infektionen. In den zurückliegenden sieben Tagen gab es zwei Neuinfektionen. In beiden fällen handelt es sich im Kontaktpersonen von bereits infizierten Menschen. Sechs Personen sind derzeit akut mit dem Virus infiziert.

Verfahren gegen Imbiss

Auch in dieser Woche fanden Kontrollen des Gesundheitsamtes in zwei Imbissbetrieben im Kreisgebiet statt. In einem Fall wurde nach Angaben der Kreisverwaltung ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen nicht vorgenommener Hygienemaßnahmen und eines fehlenden Hygienekonzeptes eingeleitet.

Verstöße gegen Meldeauflagen

Zudem bekamen acht Reiserückkehrer aus Risikogebieten Besuch vom Kreis, die sich nicht beim Gesundheitsamt gemeldet hatten und nicht telefonisch erreichbar waren. Aus diesen Überprüfungen werden den Angaben zufolge fünf Verfahren wegen Verstößen gegen die sogenannte Absonderungspflicht und ein Verfahren wegen eines Meldeverstoßes eingeleitet.

